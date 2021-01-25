Запланированный выход картины снова переносится.

Выход продолжения фильма "Тихое место" от киностудии Paramount снова перенесли.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Ранее выход картины в кинотеатрах был запланирован на весну 2021 года. Читайте такжеУкраинский фильм "Мои мысли тихие" получил награду на фестивале в США

Но киностудия заявила, что фильм выйдет 17 сентября. Причины такого решения не называются.

Отметим, ранее издание Variety составило список самых ожидаемых фильмов 2021 года, среди которых - и сиквел "Тихого места".

Успех фильма "Тихое место"

Фильм "Тихое место" вышел в 2018 году. Картина собрала в мировом прокате более $340 млн при бюджете в $21 млн.

Лента рассказывает о семье, которая спасается от монстров, реагирующих на любой звук.

"Тихое место-1": трейлер

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Автор: Ольга Робейко