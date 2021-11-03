Первый сезон мини-сериала "Благие знамения" был отснят в 2019 году.

Американский фантаст Терри Пратчетт поделился с фанатами закулисными кадрами со съемок второго сезона приключений Ангела Азирафаила и демона Кроули "Благие знамения".

Фотографии писатель выложил в Twitter, а другой соавтор сценария и книги Нил Гейман перехватил эстафету и тоже опубликовал серию снимков.

На одной из фотографий исполнители главных ролей Дэвид Теннант и Майкл Шин общаются вне камер, сидя на стульях, фотограф поймал оживленную разговоры из-за спин актеров.

Другой кадр, похоже, войдет в официальный сет сериала, потому что сделан в постановочном формате: лицо Азирафаила, который как раз пил чай, застыло от удивления, тогда как Кроули с фирменной самодовольной улыбкой в черных очках смотрит в сторону камеры.

Первый сезон мини-сериала "Благих знамения" был отснят по роману Геймана и Пратчетта (написанного в 1995 году) в 2019 году.

В центре сюжета – противостояние сил добра и зла на фоне появления Антихриста, что, в соответствии с Апокалипсисом, предвещает конец света.

В то же время ангел Азирафаил и демон Кроули, призванные сначала сделать возможным исполнение библейского пророчества, наконец прибегают к импровизации и пытаются самостоятельно спасти человечество.

История является произвольным пересказом отдельных фрагментов Апокалипсиса, популярной в США серии о рождении Антихриста "Омен" и пр.

Съемки сериала по книге должны были состояться еще в начале нулевых, однако режиссеру Терри Гиллиаму не хватило финансирования. СМИ писали, что Гиллиам рассматривал Джонни Деппа и Робина Уильямса на главные роли.

Над продолжением работает постановщик первого сезона Дуглас Макиннон. Даты премьеры пока нет.

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Автор: Яна Ставская