Фильм уже можно посмотреть / Скриншот YouTube
Научно-фантастический боевик "Тенет" Кристофера Нолана стал популярным еще до премьеры. Эта работа сейчас, наверное, на слуху у каждого.
Один из самых крупных концернов по производству фильмов и сериалов в Соединенных Штатах Америки Warner Bros. Pictures показал видео со съемок уже такого популярного "Тенета".
Другие новости по теме:
- На что пойти в кино с 27 августа: надежда кинотеатров "Тенет" Кристофера Нолана и другие кинопремьеры недели
- Netflix больше не будет показывать сериал "Видоизмененный углерод"
- Ричард Гир и Дайан Китон сыграют супругов в новой романтической комедии
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram