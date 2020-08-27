Премьера фильма состоялась 23 июля 2020 года.

Научно-фантастический боевик "Тенет" Кристофера Нолана стал популярным еще до премьеры. Эта работа сейчас, наверное, на слуху у каждого.

Один из самых крупных концернов по производству фильмов и сериалов в Соединенных Штатах Америки Warner Bros. Pictures показал видео со съемок уже такого популярного "Тенета".

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Автор: Диана Могилевич