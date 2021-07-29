Егор Гордеев нашел брата-близнеца в мультике "Щенячий патруль".

Телеведущий и продюсер "Твой день" на 1+1 Егор Гордеев озвучил персонажа мультфильма "Щенячий патруль в кино".

Украинским голосом Гордеева заговорит ведущий новостей Бухты Приключений – Марти Разоблачитель. Вместе с Егором, роли озвучили: Евгений Гашенко и Александр Бережок, Александра Пустовит, Вероника Лукьяненко.

По сюжету мультика – команда щенков бросает вызов злодею Хамдингеру, который стал мером города. Лидера щенячьего патруля, мальчика Райдера и его друзей-щенков ожидают веселье и опасность, тайны прошлого и новые знакомства.

Герой Гордеева – пронырливый, находчивый и немного безумный журналист. Это, как считает Егор, объединяет его с Марти. Они оба готовы на все, чтобы докопаться до истины. Марти Разоблачитель – немного надменный, но в противовес этому – добрый.

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"Надменность – болезнь многих журналистов. Мы за шаг до "пафоса". Этот чувак – крутая прививка для журналистов. Мы не должны быть далеки от зрителей, становиться высокомерными! Нужно быть в курсе событий и погружаться в них с головой. Надо иметь жажду к новостям, – такая жажда 100% есть у моего персонажа Марти. Обязательно посмотрите. Советую всем студентам-журналистам. Марти – чувак, который знает себе цену. Он – номер один после мера, несет большую ответственность, поэтому должен быть на высоте. Не знаю, удалось ли мне эмоционально соединить это во всей палитре, но мне было очень интересно", – рассказал Егор Гордеев.

Интересно, что в оригинале мультфильма, Марти Разоблачителя озвучивал Джимми Киммел – известный американский комик, стендапер, лауреат премии Эмми и обладатель звезды на Голливудской аллее славы. Наиболее Джиммы известен авторской программой "Шоу Джимми Киммела", которое выходит беспрерывно уже 18 лет.

"Я был очень удивлен, когда узнал, что в оригинале Марти озвучивает Джимми Киммел. Он невероятно круто пародирует, умело объединяет образы. И делает это очень эмпатично. Он меня вдохновил! "Щенячий патруль" – добрый мультик. Каждому стоит увидеть как люди меняются на глазах, когда им показывают что на самом деле важно. Я думаю, что с мокрыми от смеха и трогательной истории глазами, выйдут все – и дети, и взрослые", - поделился Егор Гордеев.

"Щенячий патруль" транслируется в 160 странах, а в число его поклонников входят: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, певец Джастин Тимберлейк, американский комик Джимми Фелон, актер Дэкс Шепард и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян!

Премьера мультика "Щенячий патруль в кино" состоится уже 12 августа!

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Автор: Диана Могилевич