Известный актер Тайка Вайтити признался в любви Малышу Йоде

Актер опубликовал трогательное фото.

В Соединенных Штатах Америки каждое третье воскресенье июня празднуют День отца. В связи с этим новозеландский актер Тайка Вайтити опубликовал в Instagram фото, на котором он позирует с Малышкой Йодой на руках. Фото сделано со съемочной площадки сериала "Мандалорец".

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"Счастливого Дня отца. Люблю своих детей", - написал актер.

Стоит отметить, что Вайтити стал режиссером финального эпизода первого сезона сериала. Сериал рассказывает о представителе могучей расы воинов, который вынужден работать наемником. Однажды ему поступает заказ. Он должен доставить клиенту маленького зеленого младенца. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и стать защитником ребенка. В результате им нужно будет спасаться.

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