Во время первого эфира он исполнил эмоциональную румбу со своей партнершей Марией Колосовой.

Актер, участник "Танцев со звездами" и чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев прокомментировал свое провальное выступление в первом эфире шоу.

Своими размышлениями относительно низкой оценки от судей - 7 баллов - за румбу мужчина поделился в Instagram.

Читайте также"Танцы со звездами": одна из участниц получила травму накануне эфира (видео)Алексей признал, что первый номер на "Танцах" он со своей партнершей с треском провалили, но второй танец будет совсем другим, в нем он проявит себя по-настоящему.

"Учитывая наши оценки за румбу, не вылететь из второго эфира будет крайне сложно, но с вашей помощью и своими усилиями мы обязаны пройти дальше", - написал Суровцев.

Макс Чмерковский поставил паре 3 балла, Екатерина Кухар поставила 1, Влад Яма - 3.

Кроме того, во время танца Суровцев и Колосова поцеловались. Макс Барских, ведущий звездного балкона, поинтересовался, был ли поцелуй запланированным. "Нет, я так почувствовал", — сказал Алексей.

Первое выступление Суровцева и Колосовой на "Танцах со звездами"

Как сообщал УНИАН, мегапопулярная в прошлом украинская певица Евгения Власова пришла на "Танцы со звездами" и бросила вызов самой себе. Она хочет изменить представление о себе как об "артистке, пережившей рак". Об этом 43-летняя звезда со слезами на глазах рассказала во время первого прямого эфира шоу.

Автор: Ольга Робейко