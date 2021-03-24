Телеканал The CW опубликовал трейлер шестого сезона сериала "Супергерл".

Согласно трейлеру, Супергерл и ее команда столкнется с суперзлодеем Лексом Лютором.

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Об этом сообщает popcornnews.

Напомним, в финале пятого сезона главные герои противостоят двойной угрозе - Лексу Лютору и секретной преступной организации "Левиафан". Супергероям пришлось заручиться поддержкой Лекса, чтобы справиться с организацией. Но уже в новом сезоне девушки будут бороться с самим Лексом.

Известно, что шестой сезон выйдет 30 марта. В целом ожидается 20 серий.

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Автор: Диана Могилевич