Кадр из фильма / Скриншот YouTube
Согласно трейлеру, Супергерл и ее команда столкнется с суперзлодеем Лексом Лютором.
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Об этом сообщает popcornnews.
Напомним, в финале пятого сезона главные герои противостоят двойной угрозе - Лексу Лютору и секретной преступной организации "Левиафан". Супергероям пришлось заручиться поддержкой Лекса, чтобы справиться с организацией. Но уже в новом сезоне девушки будут бороться с самим Лексом.
Известно, что шестой сезон выйдет 30 марта. В целом ожидается 20 серий.
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