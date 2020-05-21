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Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Кингу (фото)

02:54, 21 мая 2020
Кино и музыка
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Кадры мини-сериала "Противостояние" / Фото: Vanity Fair

Фото опубликовало издание Vanity Fair.

Как известно, уже около года компания CBS Television Studios снимает мини-сериал “Противостояние” из 10 эпизодов, в основе сюжета которого — одноименный роман Стивена Кинга, опубликованный в 1978 году.

По сюжету, из секретной лаборатории правительства США на волю выбралась новая форма гриппа, и пандемия уничтожила 99% всего человечества.

Кадры мини-сериала "Противостояние" / Фото: Vanity Fair

Появился некий “черный человек”, называющий себя Рэндаллом Флеггом, которого считают посланником дьявола. Он начинает собирать вокруг себя остатки человечества и размещается в Лас-Вегасе.

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Но есть и другие люди — те, что следует за Матушкой Абигейл, 108-летней темнокожей женщиной, которая призывает их к себе во снах, исполняя волю Бога.

Кадры мини-сериала "Противостояние" / Фото: Vanity Fair

Собравшись в одном из американских провинциальных городков, эти люди организовывают “Свободную зону” и готовятся избавить мир от Флегга.

В сериале сыграли Вупи Голдберг, Мэрилин Мэнсон, Александр Скарсгард, Нэт Вулфф и другие.

Кадры мини-сериала "Противостояние" / Фото: Vanity Fair

Планируется, что сериал появится на экранах в 2020 году, однако точная дата выхода ленты неизвестна.

Как сообщал ранее УНИАН, телеканал HBO экранизирует новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла под названием "Полный газ" (Throttle).

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