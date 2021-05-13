Солистка украинской группы Gо_A Екатерина Павленко пропустила вторую репетицию на песенном конкурсе Евровидение-2021.
Читайте такжеВидео репетиции представителя Украины на Евровидении 2021 ворвалось в тренды YouTubeПричиной стало плохое самочувствие артистки, сообщили на официальной странице конкурса в Украине.
"Екатерине Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция состоится без солистки группы Go_A. Поэтому согласно Протоколу здравоохранения она сделала тест на ПЦР и сейчас отдыхает. Тем временем мы ждем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом", – говорится в сообщении.
Евровидение 2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поехала группа Go_A с песней "Шум".
- Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.
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