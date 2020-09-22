Сериал скоро выйдет / Скриншот YouTube

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Ранее планировалась премьера на этот год, передает The Verge.

Выход сериала переносят уже второй раз. Из-за коронавируса съемки пришлось остановить, и релиз отложили.

Согласно сюжету, действие будет происходить после событий "Финала". В нём Сэм Уилсон, получивший щит Капитана Америка, начнёт работать вместе с Баки Барнсом, чтобы противостоять Барону Земо. Сам Земо наконец-то примерит свою фирменную фиолетовую маску из комиксов.

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Автор: УНИАН