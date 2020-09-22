Дату выхода перенесли на 2021 год.

Премьеру телесериала "Сокол и Зимний солдат" по комиксам Marvel перенесли на 2021 год.

Читайте такжеDisney показал первый трейлер сериала "ВандаВижен"

Ранее планировалась премьера на этот год, передает The Verge.

Выход сериала переносят уже второй раз. Из-за коронавируса съемки пришлось остановить, и релиз отложили.

Согласно сюжету, действие будет происходить после событий "Финала". В нём Сэм Уилсон, получивший щит Капитана Америка, начнёт работать вместе с Баки Барнсом, чтобы противостоять Барону Земо. Сам Земо наконец-то примерит свою фирменную фиолетовую маску из комиксов.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН