Песня-настроение Софии Егоровой "Коли ти зі мною" получила новое дыхание.

Известные саундпродюсеры и диджеи Shnaps & Sanya Dymov создали dance-версию песни "Коли ти зі мною". Песня получилась под стать весеннему настроению — яркая, танцевальная и позитивная!

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"Это песня, которую слушаю на повторе по 10-15 раз и не надоедает. Мне кажется, танцы помогают людям выразить все эмоции, которые накопились внутри. И если танцевальная версия трека "Коли ти зі мною" этому поспособствует — это супер! У песни классное весеннее настроение, именно поэтому я решила снять на нее видео! А на роль главного героя пригласила одного очень харизматичного парня", — поделилась София.

Действительно, Егорова смогла удивить зрителей творческим тандемом в новом видео "Коли ти зі мною".

Режиссером видеоработы стал известный украинский клипмейкер Юрий Движон (DVIZHON). Героем видео Софии стал актер Александр Рудинский. Широкой аудитории он полюбился по роли в популярном украинском сериале "Перші ластівки".

"Я впервые снялся в музыкальном видео и мне очень нравится, что мы изначально обсуждали историю героев, придумывали разные фишки и в результате получилась мини-история двух героев. Во время съёмок мы много шутили и смеялись, говорили и о наших преподавателях актерского мастерства. София очень интересная девушка. Желаю ей быть независимой, и слушать себя", — рассказал о съемках Александр Рудинский.

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Автор: Диана Могилевич