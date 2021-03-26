Спустя несколько недель после новости о прекращении публичной деятельности группы "НеАнгелы", участница известного дуэта Слава Каминская выпустила сингл «911».
Сценическое имя артистки теперь SLAVA KAMINSKA, а для старта Слава выбрала break up story, которая будет близка всем девушкам.
Первый сингл «911» – классический манифест сильной, свободной и уверенной в себе.
Читайте такжеСлава Каминская анонсировала выход клипа "911"В дополнение к треку певица выпустила mood video, в котором появилась в нетипичных для себя образах: каре, обтягивающие леггинсы и боди с массивными аксессуарами.
«Сейчас я полностью руковожу всеми процессами: от написания музыки до оформления обложки, сама себе продюсер. Это сложно, но безумно интересно», – говорит Слава.
По словам самой певицы, репертуар SLAVA KAMINSKA будет существенно отличаться от репертуара группы "НеАнгелы".
Группа "НеАнгелы" распалась: что известно
Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская в начале марта шокировала поклонников печальной новостью - группа распадается.
Слава отметила, что это не было спонтанное решение. К нему она, ее коллега Виктория Смиюха и их продюсер Юрий Никитин пришли вместе.
По словам Каминской, причиной распада стало то, что солисткам дуэта стало тесно на сцене.
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