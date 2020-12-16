Шейлин Вудли и Бен Мендельсон сыграют главные роли в новом остросюжетном триллере Misanthrope ("Мизантроп"). Съемки фильма начнутся в ближайшие недели.
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Как рассказывают в Вольга-Украина, режиссером ленты, рассказывающей об охоте на серийного убийцу, выступит номинант на премию "Оскар" Дамиан Сифрон ( "Дикие истории", "Время смелых", шоу "Авантюристы", "Благородные мошенники"). Продюсирують триллер будет номинант на премию "Оскар" Аарон Райдер ("Прибытие", "Престиж", "Донни Дарко", "Преимущество", "Помни"), а также актеры Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", "Виноваты звезды", "Потомки", "Сноуден", "В плену стихии", шоу "Большая маленькая ложь") и Стюарт Манаша ("Фрагменты женщины", "Город лжи", "Афера в Майами"), которые будут играть в фильме.
По сообщению Deadline, Вудли играет талантливую, но проблемную полицейскую, которую вербует ФБР для помощи в профилировании и и отслеживании убийцы. Бену Мендельсону ("Бунтарь-один. Звездные войны: Истории", "По волчьим законам", "Темный рыцарь возвращается", "Первому игроку приготовиться", "Темные времена", "Место под соснами "Капитан Марвел") досталась роль главного копа в деле.
Дата проката и весь актерский состав фильма пока неизвестны. Подробности ожидается вскоре.
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