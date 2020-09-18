Сериал начался на НВО 3 сентября. На сегодняшний день вышло 7 из 10 серий первого сезона.

Первый сезон сериала под названием "Воспитанные волками" Ридли Скотта ("Чужой") еще не завершился, а HBO Max продлил проект на второй сезон.

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"Мы уже запланировали нашу следующую миссию. "Воспитанные волками" вернутся со вторым сезоном", - говорится в сообщении.

Сериал начался на НВО 3 сентября. На сегодняшний день вышло 7 из 10 серий первого сезона. За это время "Воспитанные волками" стали лучшим оригинальным проектом нового стримингового сервиса. Сериал также получил хорошие оценки критиков.

Our next mission is chartered. #RaisedByWolvesMax will return for Season 2. pic.twitter.com/C2gvC0WPfm — Raised by Wolves on HBO Max (@RaisedWolvesMAX) September 17, 2020

Как сообщает 112.ua, действие шоу происходит на неизвестной планете, куда человечество переселилось после большой войны, уничтожившей Землю. В центре сюжета два андроида – Отец и Мать, задача которых воспитывать человеческих детей и защищать выживших землян. Однажды они столкнутся с необходимостью управлять верованиями своих подопечных, поскольку религиозные различия угрожают разрушить организованную колонию.

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Автор: УНИАН