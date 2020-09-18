Действие происходит на неизвестной планете, куда человечество переселилось после войны, уничтожившей Землю \ @RaisedWolvesMAX

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"Мы уже запланировали нашу следующую миссию. "Воспитанные волками" вернутся со вторым сезоном", - говорится в сообщении.

Сериал начался на НВО 3 сентября. На сегодняшний день вышло 7 из 10 серий первого сезона. За это время "Воспитанные волками" стали лучшим оригинальным проектом нового стримингового сервиса. Сериал также получил хорошие оценки критиков. 

Как сообщает 112.ua, действие шоу происходит на неизвестной планете, куда человечество переселилось после большой войны, уничтожившей Землю. В центре сюжета два андроида – Отец и Мать, задача которых воспитывать человеческих детей и защищать выживших землян. Однажды они столкнутся с необходимостью управлять верованиями своих подопечных, поскольку религиозные различия угрожают разрушить организованную колонию.

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Автор: УНИАН