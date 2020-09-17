Сериал будет основан на комиксах Marvel об Алой Ведьме и Вижене. Главные роли в шоу исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани.

Сериал "ВандаВижен" по вселенной Marvel, в котором может появиться звезда "Американской истории ужасов" Эван Питерс, выйдет на стрим-сервисе Disney+ уже в этом году.

Читайте такжеDisney+ отказалась от бесплатного пробного периода для подписчиковРанее глава Disney Боб Айгер говорил, что проект следует ожидать в декабре этого года, а сейчас "ВандаВижен" включили в рекламный ролик Disney+, в котором анонсировали проекты 2020 года, передает 112.ua.

В частности, запланирован выход фильмов "Скрытые фигуры", "Большой", "Люди Икс 2", а также оригинальных сериалов Disney+ "Парни что надо", "Мандалорец" и "ВандаВижен".

Сериал будет основан на комиксах Marvel об Алой Ведьме и Вижене. Главные роли в шоу исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани.

Действие "ВандаВижен" развернется после событий фильма "Мстители: Финал". Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Сериал также будет связан с событиями сиквела "Доктора Стрэнджа", который выйдет в мае 2021 года.

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Автор: УНИАН