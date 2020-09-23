Исполнительница главной роли Мелисса Бенойст пообещала поклонникам "убойный финальный сезон".

Телеканал CW принял решение закрыть сериал "Супергерл" после шестого сезона.

Читайте такжеСериал "Ходячие мертвецы" закрывают - СМИПоследний сезон, производство которого планируется возобновить в конце этого месяца в Ванкувере, будет состоять из 20 серий, сообщает The Hollywood Reporter. Премьера финального сезона запланирована на 2021 год.

На странице в Instagram исполнительница главной роли Мелисса Бенойст пообещала поклонникам "убойный финальный сезон" и рассказала, как на нее и других девушек повлиял сериал.

"Сказать, что для меня было честью играть эту культовую героиню, будет огромным преуменьшением. Невероятное влияние, которое это шоу оказало на молодых девушек по всему миру, всегда оставляло меня растроганной и лишенной дара речи. Она повлияла и на меня тоже. Нашла во мне силу, о которой я даже не догадывалась, научила искать надежду в самые мрачные моменты, объяснила, что мы сильнее, когда едины. Ее убеждения заставляют нас становиться лучше. Она изменила мою жизнь к лучшему, за что я всегда буду благодарна", - написала актриса.

Сериал "Супергерл", основанный на комиксах DC, рассказывает о жизни кузины Супермена. Премьера шоу состоялась осенью 2015 года на телеканале CBS. После первого сезона проект "переехал" на канал CW.

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Автор: УНИАН