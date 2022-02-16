Шоу стало одним из самых продолжительных в истории американского канала Showtime.

23 января Showtime начал показ шестого сезона сериала "Миллиарды" ("Billions"). Представители телеканала уже поспешили заявить, что проект продлен еще на один сезон. И это несмотря на то, что британский актер Дамиан Льюис, сыгравший Роберта Аксельрода, покидает сериал.

Об этом пишет издание Variety.

Телесериал "Миллиарды" конкурирует по популярности с такими культовыми американскими проектами как "Родина", "Рэй Донован" и "Декстер". Новые серии шестого сезона выходят на канале каждое воскресенье. Сценаристами проекта выступили Брайан Коппельман и Дэвид Левиен. Исполнительными продюсерами "Миллиардов" являются Бет Шактер и Эндрю Росс Соркин.

Когда именно поклонникам стоит ждать выхода седьмого сезона - пока не сообщается.

Отметим, сериал "Миллиарды" ("Billions") впервые показали на ТВ почти 6 лет назад. В основе сюжета лежит противостояние миллиардера Бобби Аксельрода и прокурора Чака Роадса. Прокурор узнает о нелегальной деятельности фонда, которым заведует олигарх. Усложняет ситуацию то, что жена прокурора Роадса работает в компании, принадлежащей миллионеру Аксельроду.

Напомним, в 2021 году сервис Netflix планирует потратить на производство собственного контента 17 миллиардов долларов.

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