В 2021 году сервис Netflix планирует потратить на производство собственного контента 17 миллиардов долларов.
Об этом говорится в квартальном отчете стриминга, сообщает variety.
Отмечается, что за первые месяцы этого года общий прирост подписчиков составил всего 4 миллиона человек при общей аудитории в 208 миллионов. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса было выпущено малое количество оригинальных фильмов и сериалов.
«Поэтому сервис примет основательные меры по производству нового контента», - отметил глава по контенту Тед Сарандос.
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Стоит отметить, что в 2020 году затраты Netflix на создание контента составили 11,8 миллиарда долларов, а в 2019 - 14 миллиардов долларов.
Аналитики прогнозируют, что к 2026 году сумма ежегодных трат может увеличиться до 26 миллиардов долларов.
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