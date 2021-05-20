Вскоре станут известны все участники гранд-финала, который состоится 22 мая.

В этот четверг, 20 мая, состоится второй полуфинал Евровидения 2021. Поэтому уже совсем скоро станут известны все конкурсанты гранд-финала песенного шоу.

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения

Читайте такжеЕвровидение 2021: все участники второго полуфинала и их песни (видео)Второй полуфинал конкурса Евровидение 2021 года начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию в Украине будут осуществлять два телеканала UA: Перший и СТБ.

Следует заметить, что прямая трансляция для СТБ в YouTube в этом году заблокирована, поэтому смотреть конкурс в эфире данного канала можно будет только по телевизору.

Прямая трансляция Евровидения 2021 будет доступна ниже. Также УНИАН будет вести онлайн песенного конкурса.

Второй полуфинал Евровидения 2021: все конкурсанты

Во втором полуфинале Евровидения на сцену выйдут представители 17 стран. Выступать они будут в следующем порядке:

1. Сан-Марино – Senhit с песней "Adrenalina"

2. Эстония – Uku Suviste с песней "The Lucky One"

3. Чехия – Benny Cristo с песней "Omaga"

4. Греция – Stefania с песней "Last Dance"

5. Австрия – Vincent Bueno с песней "Amen"

6. Польша – Rafał с песней "The Ride"

7. Молдова – Natalia Gordienko с песней "Sugar"

8. Исландия – Dadi & Gagnamagnid с песней "10 years"

9. Сербия – Hurricane с песней "Loco Loco"

10. Грузия – Tornike Kipiani с песней "You"

11. Албания – Anxhela Peristeri с песней "Karma"

12. Португалия – Black Mamba с песней "Love is On My Side"

13. Болгария – Victoria с песней "Growing Up Is Getting Old"

14. Финляндия – Blind Channel с песней "Dark Side"

15. Латвия – Samanta Tina с песней "The Moon Is Rising"

16. Швейцария – Gjon's Tears с песней "Tout L'Univers"

17. Дания – Fyr & Flamme с песней "Øve Os På Hinanden"

Евровидение 2021: кто уже в финале конкурса

Традиционно в финал песенного конкурса автоматически выходят страны-основательницы Евровидения – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Также сразу в финал выходит страна-хозяйка, то есть в текущем году – это Нидерланды.

Кроме того, определились десять финалистов по итогам первого полуфинала Евровидения 2021 года. Это, в частности, Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Грандиозный финал в этом году отгремит в субботу, 22 мая. На сцену выйдут конкурсанты от 26 стран, среди которых определится победитель Евровидения 2021.

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Автор: Алина Вишневская