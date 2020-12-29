Самые долгожданные премьеры 2021 года в мире кино.

2021 год порадует любителей кино многими громкими долгожданными новинками, а также продолжениями известных фильмов. В следующем году также состоятся несколько премьер, которые должны были выйти в 2020 году, но были отложены из-за пандемии коронавируса. Некоторые картины из этого списка также могут быть перенесены из-за пандемии.

Вавилон (Babylon), 25 декабря 2021 года

Драма Дэмьена Шазелла («Одержимость», «Ла-Ла Ленд», «Первый человек») рассказывает о золотой эпохе Голливуда и перехода от "немого кино" к звуковому. Главные роли в фильме сыграют очаровательная Эмма Стоун и харизматичный Брэд Питт. Герои должны выжить и устроиться в жизни в новой индустриальной эпохе.

Мавританец (The Mauritanian), 16 февраля 2021 года

Шотландский режиссер Кевин Макдональд представит драматический фильм, основанный на реальных событиях. Кинокритики пророчат фильму номинацию на "Оскар" за драматический накал и звездный актерский состав. Фильм повествует о Мохаммеде Ульд Слахи, который получил срок в 14 лет тюрьмы за теракт и содержится в ужасных условиях в тюрьме Гуантанамо. После выхода на свободу он публикует свои тюремные записи - Дневник Гуантанамо, который стал бестселлером в Америке. Главные роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербетч, Джоди Фостер, Шейлин Вудли и др.

Отряд самоубийц: Миссия навылет (The Suicide Squad 2), 6 августа 2021

Первая часть супергеройского фильма "Отряда Самоубийц" имела большой успех среди зрителей, хоть и неоднозначно оценена критиками. В продолжении мы увидим старых и знакомых героев. Подробностей о сюжете картины пока нет, но он обещает быть веселым и занимательным.

Райя и последний дракон (Raya and the Last Dragon), 5 марта 2021

Весной студия Disney представит очередной семейный мультфильм в 3D, который понравится и детям, и взрослым. В драконьей земле Кумандра живет народ, который водил дружбу с драконами. Люди и драконы жили в гармонии, пока ее не нарушили злые монстры Друуны. Чтобы спасти человечество драконы принесли себя в жертву. Один дракон остался, чтобы сразить монстров, а поможет ему бесстрашный воин - девочка Райя.

Не время умирать (No Time To Die), 2 апреля 2021

Этот шпионский боевик - двадцать пятая картина в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Главную роль Бонда исполнит Дэниель Крейг. В фильме появятся старые актеры из предыдущих частей бондианы, а роль главного злодея достанется звезде сериала "Мистер Робот" Рами Малеку. Саундтрек к фильму написан Билли Айлиш. По сюжету Бонд будет искать пропавшего ученого и столкнется с опасным врагом, владеющим новыми технологиями.

Bios, 16 апреля 2021

Читайте такжеСтудия Sony объявила об окончании съемок перезапуска "Обители зла"Научно-фантастическую драму с Томом Хэнксом в главной роли снял режиссер Мигель Сапочник, известный по своей работе в сериале "Игра престолов". Главный герой картины - один из последний людей на Земле, которые выжили после апокалипсиса. Неизлечимо больной герой Хэнкса создает робота по имени Bios, чтобы он позаботился о его собаке после смерти мужчины. Вместе с роботом Хэнкс отправляется в путешествие.

Черная вдова (Black Widow), 7 мая 2021

Супергеройский фильм от студии Marvel рассказывает историю Черной Вдовы - одной из главных героинь картины "Первый мститель: Противостояние". Действия фильма происходят после событий в "Мстителях". Бывшая шпион Наташа Романофф, сыгранная Скарлет Йоханссон, пытается справиться со своим прошлым и попадает в опасный заговор.

Форсаж 9 (Fast and Furious 9), 28 мая 2021 года

Блокбастер известной серии фильмов должен был выйти в кино в 2020 году, но премьера была отложена из-за пандемии. Главные роли в картине исполнят любимцы прошлых фильмов Вин Дизель и Мишель Родригес. Роль главного злодея досталась известному американскому рэстлеру Джону Сина. Главный герой Доминик Торетто проживает спокойную жизнь с женой и внебрачным сыном. Ему хочет отомстить кибертеррорист Сайфер и нанимает для этого профессионального наемника Джейкоба, который является братом Доминика.

Лука (Luca), 18 июня 2021

Анимационный фильм студии Pixar рискует стать главным хитом года среди мультфильмов. Как и с другими работами студии, Pixar намерен снять кино для всех возрастов. Действия картины происходят в приморском городке в итальянской Ривьере. Главный герой Лука наслаждается веселым отдыхом со своим приятелем. Но мальчик не знает, что его друг на самом деле является монстром из морских глубин.

Дюна (Dune), 11 октября 2021

Фильм является второй экранизацией одноимённого романа Фрэнка Герберта. Первая версия от Дэвида Линча 1984 года провалилась в прокате. Главные роли исполнили Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Джордж Бролин. События фильма происходят в далеком будущем на пустынной планете, где добывают редкое и ценное вещество, что повышает умственные способности и продлевает жизнь. Владение веществом гарантирует господство во вселенной.

Миссия невыполнима 7 (Mission: Impossible 7), 19 ноября 2021

Съемки долгожданного приключенческого боевика несколько раз прерывались из-за пандемии коронавируса. Режиссером картины стал Кристофер Маккуорри, а главную роль исполнит Том Круз. Также к своим ролям вернутся звезды прошлых частей Винг Рэймс, Генри Черни, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Ванесса Кирби. Подробностей сюжета пока нет, но известно, что действия картины будут происходить после финала прошлой части.

Матрица 4 (The Matrix 4), 22 декабря 2021 года

В следующем году фанаты "Матрицы" смогут увидеть долгожданное продолжение любимой трилогии. Главные роли фильма снова достанутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером, как и ранее, будет Лана Вачовски. Известно, что картина будет в значительной степене посвящена теме любви, а также покажет станет противостояние главных героев с компьютерной программой "Матрица", которая установила контроль над Землёй.

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Автор: Екатерина Пулатова