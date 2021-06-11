Цена каждого такого автомобиля – 3 миллиона евро.

В Италии на аукционе продадут копию автомобиля «агента 007» с культовой ленты «Голдфингер» 1964 года с Шоном Коннери в главной роли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Главная «фишка» автомобиля – встроенные пулеметы. Оружие, конечно, бутафорское, но все остальное – настоящее: сменные номера, выдвижной щит, телефон и даже устройство для дымовой завесы.

Автомобиль изготовлен ​​на британском заводе «Астон Мартин». Известно, что таких в мире насчитывается всего 25 единиц. Цена каждого такого бондомобиля – 3 миллиона евро.

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Автор: Катерина Шварц