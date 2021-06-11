В Италии на аукционе продадут копию автомобиля "агента 007"
В Италии на аукционе продадут копию автомобиля «агента 007» с культовой ленты «Голдфингер» 1964 года с Шоном Коннери в главной роли.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Главная «фишка» автомобиля – встроенные пулеметы. Оружие, конечно, бутафорское, но все остальное – настоящее: сменные номера, выдвижной щит, телефон и даже устройство для дымовой завесы.
Автомобиль изготовлен на британском заводе «Астон Мартин». Известно, что таких в мире насчитывается всего 25 единиц. Цена каждого такого бондомобиля – 3 миллиона евро.
Вас также могут заинтересовать новости
- Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе (фото)
- Дом маньяка из "Молчания ягнят" продали почти за $300 тысяч (фото)
- В США на аукцион выставят реквизиты из популярных фильмов (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram