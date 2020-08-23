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Лили Рейнхарт из "Ривердейла" раскрыла детали пятого сезона

15:27, 23 августа 2020
Кино и музыка
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Фильм вскоре выйдет в прокат / instagram.com/writerras

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Это будет семилетний прыжок в будущее, говорилось в эфире шоу с Джимми Фэллоном.

"Первые несколько серий 5 сезона изначально были последними эпизодами 4-го. А после них ожидается семилетний прыжок в будущее. Мы больше не будем подростками", - сказала Лили.

Стоит отметить, что премьера нового сезона состоится в январе следующего года.

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Автор: УНИАН

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