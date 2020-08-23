Лили Рейнхарт из "Ривердейла" раскрыла детали пятого сезона

В пятом сезоне будет скачок во времени.

Американская актриса Лили Рейнхарт рассказала, что в пятом сезоне "Ривердейла" будет скачок во времени.

Читайте такжеПоявился первый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Это будет семилетний прыжок в будущее, говорилось в эфире шоу с Джимми Фэллоном.

"Первые несколько серий 5 сезона изначально были последними эпизодами 4-го. А после них ожидается семилетний прыжок в будущее. Мы больше не будем подростками", - сказала Лили.

Стоит отметить, что премьера нового сезона состоится в январе следующего года.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН