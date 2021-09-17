"Beautiful James" войдет в новый – восьмой – альбом Placebo.

Британская рок-группа Placebo наконец порадовала своих поклонников новым треком после 8 лет молчания.

Новый сингл группы появился сразу на всех музыкальных платформах.

Исполнение "Beautiful James" во всех аспектах ничем не отличается от предыдущих песен британцев. Здесь нет каких-то новых экспериментов в звучании, поэтому поклонникам привычного музыкального стиля Placebo релиз понравился.

"Я не могу остановиться, мы ждали этого очень долго. Сингл сделал мой день", – признаются фанаты рокеров в комментариях в YouTube.

Выход сингла группа анонсировала 13 сентября. "Beautiful James" войдет состав нового – восьмого – альбома Placebo.

Пластинка выйдет на лейбле So Recordings, с которым сотрудничают Enter Shikari, Deaf Havana и другие артисты.

Последний в настоящее время альбом "Loud Like Love" Placebo вышел в 2013 году. До него у группы были еще шесть пластинок, первая из которых появилась в 1996 году.

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Автор: Виолетта Орлова