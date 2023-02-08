Вам будет интересно разгадывать головоломки из этих фильмов.

Среди киноманов есть те, кто любит смотреть детективы. Эти фильмы позволяют не только почувствовать себя Шерлоком, но и знатно поломать голову. Предлагаем вам посмотреть 5 лучших детективов с высоким рейтингом.

"Окно во двор"

Молодой мужчина жил обычной жизнью, занимался фотографией. Однако все изменилось после того, как он сломал ногу. С тех пор он оказался закрытым в четырех стенах собственного дома. Единственное развлечение - наблюдать за соседями из дома напротив. И чем чаще он смотрит в их окна, тем больше у него появляется подозрений, что там произошло убийство.

"Девушка с татуировкой дракона"

Промышленник Хенрик Вангер нанимает журналиста-расследователя Микаэля, чтобы тот занялся расследованием пропажи его племянницы. Он уверен, что девушка погибла, а виноват в этом кто-то из членов семьи. У него ушло 40 лет на восстановление происшествий того дня, но результаты тщетны. Микаэлю тоже не сразу удается разгадать загадку пропажи девушки, поэтому он подключает к делу хакера Лисбет. Вместе они приходят к неожиданному выводу.

"Адвокат дьявола"

Успешный адвокат Кевин Ломакс берется за самые сложные дела и всегда выигрывает. Он защищает насильников, негодяев и убийц. Однажды ему предлагают работу в Нью-Йорке, куда он переезжает вместе со своей женой. Пока Кевин строит карьеру, она мечтает о детях. Но, узнав о бесплодии, впадает в депрессию. Адвокату предлагают бросить последнее дело и помогать жене, но тот отказывается. После очередной победы в суде, он отправляет жену в психиатрическую клинику. Там она совершает самоубийство. Тогда же мать Кевина раскрывает правду о его рождении. Оказывается, он сын Дьявола. Мужчина решает встретиться с отцом, так как уверен, что именно он виноват в смерти его жены. Но все пошло не так, как он планировал.

"Таинственная река"

Шон, Дейв и Джимми в детстве были друзьями. Однако один из них стал жертвой педофила. Проходит много лет, и они снова встречаются. Теперь трагедия произошла в семье второго друга - убита его дочь. Бывшие друзья начинают расследования, и подозрения падают на их третьего друга.

"Лора"

Однажды успешная предпринимательница Лора Хант оказалась под прицелом. Неизвестный мужчина выстрелил ей прямо в лицо на пороге ее дома. За дело берется лейтенант полиции Макферсон. Он подозревает, что в смерти Лоры могут быть виноваты двое близких ее мужчин. Однако он и сам проникается симпатией к покойной и решается зайти в ее квартиру, где для него откроется много тайн.

Ранее УНИАН назвал 5 фильмов об изменах, где есть страсть и опасность.

Вас также могут заинтересовать новости: