Эти фильмы заставят вас задуматься.

Часто бывает так, что в фильмах мы ищем ответы на какие-то вопросы, особенно в наших сердцах откликаются те, которые связаны с отношениями. Предлагаем вам посмотреть пять фильмов об измене, которые заставят вас задуматься и пересмотреть свое поведение или поведение партнера.

"Неверная"

В основе эротического триллера история о супругах Эдварда и Конни. Они живут в уютном домике в пригороде Нью-Йорка. Казалось бы, у них обычная жизнь, ничего не предвещало беды. Но так было до тех пор, пока Конни не встретила молодого парня. У них завязывается бурный роман, в котором есть место секретам, спонтанности и даже смертельной опасности.

"Близость"

Писатель Дэн мечтает о большом будущем, но пока пишет только некрологи для газет. Однажды он встречает стриптизершу Эллис, в которую влюбляется с первого взгляда. Девушка становится его музой, и ему удается написать прекрасную книгу. Однако пока его творчество готовится к публикации, он встречает успешного фотографа Анну и теряет голову. С одной стороны он влюблен в Эллис, а с другой - не может справиться с притяжением к Анне. И пока Дэн метается между двух женщин, Анна заводит отношения. Но и здесь все непросто. Ее возлюбленный положил глаз на Элис.

"Как малые дети"

Сара - молодая домохозяйка, которая уже устала от бытовой рутины и хлопот по дому. Она хочет хоть немного внимания от своего супруга, но он постоянно на работе, а в свободное время ищет порно в интернете. Однажды она знакомиться на детской площадке с мужчиной, который оказался в такой же жизненной ситуации, как и она. Между ними возникает взаимное чувство, но к чему оно приведет?

"Неприличное предложение"

Молодые супруги живут счастливо, но в один момент все рушиться из-за финансового кризиса. Дэвид теряет работу, а в придачу они еще и могут лишиться участка, где строили дом. Поэтому они решаются на переезд в другой город. В первый же день им очень везет и, кажется, они в одночасье могут решить все свои проблемы. Но уже на следующий день они теряют буквально все. Тогда в их жизни появляется миллионер. Он предлагает им миллион долларов в обмен на ночь с Дианой.

"Королева сердец"

В центре сюжета успешный адвокат Анна. Она счастлива замужем, воспитывает детей, живет в роскошном доме. Однако в ее жизни все меняется, когда к ним в дом приезжает сын ее супруга от первого брака. У нее сразу не получается наладить контакт с трудным парнем, однако она делает все возможное, чтобы подружиться с ним... пока не влюбляется. Однако есть риск, что вскоре их роман раскроется. Чтобы сохранить свою репутацию, Анна готова на все.

Ранее УНИАН назвал топ-5 фильмов о мести бывшим.

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