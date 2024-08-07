В украинский прокат фильм выйдет 5 сентября 2024 года.

Кинокомпания Miramax показала трейлер напряженного триллера "Преследователь" (Strange Darling) от создателей нашумевшего хоррора "Варвар".

В центре сюжета фильма – парень и девушка, которые случайно встретились в баре. Впрочем, с каждым новым свиданием их отношения становились все более нездоровыми. Теперь он преследует ее через весь город с запятнанными кровью руками, но жажда убийства не утихла. Девушка зовет на помощь всех, кого встречает, но каждый, кто решится ей помочь – умрет. Что вызвало ярость мужчины? Что скрывает девушка? Возможно, ее тайна и является причиной серии убийств?

Главные роли в фильме исполнили Вилла Фицджеральд (сериалы "Ричер", "Падение дома Ашеров"), Кайл Галнер ("Улыбка"), Мэдисон Бити ("Однажды.... в Голливуде"), Стивен Майкл Квезада (сериал "Во все тяжкие"), Эд Бегли младший (сериал "Лучше позвоните Солу") и другие.

Снял фильм американский режиссер Джей Ти Мольнер, больше всего известный по своему режиссерскому полнометражному дебюту "Преступники и ангелы" (2016).

Мировая премьера фильма состоялась еще в сентябре 2023 года на кинофестивале Fantastic Fest в Техасе, но в кинотеатры он попал только сейчас.

В украинский прокат фильм выйдет 5 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

Отметим, сейчас на Rotten Tomatoes фильм имеет 100% одобрение от критиков по итогам 17 отзывов.

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