Новый триллер от Netflix появится на больших экранах в январе этого года.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер психологического триллера "Женщина в доме напротив девушки в окне". Это будет продолжение фильма "Женщина в окне".

Согласно сюжету, девушка Анна после расставания с возлюбленным не может найти себе места. Все начинается с того, что она сидит у окна и наблюдает за мимо проходящей жизнью. Однажды она видит, как ее новый сосед с дочкой попадает в страшную историю. Буквально на ее глазах происходит убийство.

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Премьера запланирована на 28 января 2021 года.

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