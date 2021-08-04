Премьера фильма состоится 3 сентября 2021 года.

В сети обнародовали полноценный трейлер новой версии "Золушки", в которой главные роли сыграют Билли Портер и Камилла Кабельо.

Зрителей ждет современная музыкальная интерпретация старой классической сказки про несчастную, но прекрасную Золушку, которая жила под постоянной тиранией злобной мачехи.

"Наша героиня (Кабельо) - амбициозная молодая женщина, чьи мечты больше, чем может позволить мир, но с помощью ее феи-крестной (Билли Портер) она смогла проявить настойчивость и воплотить свои мечты в жизнь", - говорится в описании к видео.

Также известно, что в фильме будут звучать каверы на самые продаваемые песни известных музыкантов.

Кроме Билли Портера и Камиллы Кабельо в актерский состав также вошли Идина Мензель, Минни Драйвер, Николас Голицын и Пирс Броснан. Продюсеры - Джеймс Корден, Лео Перлман, Джонатан Кадин и Шеннон Макинтош, исполнительные продюсеры - Луиза Рознер и Жозефина Роуз.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич