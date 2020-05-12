Появился первый трейлер фильма "Ширли" с Элизабет Мосс

Ширли по сюжету живет в статусе признанного классика литературы, однако не выходит из дома, где страдает от алкоголизма и депрессии.

Появился дебютный трейлер психологического триллера "Ширли" по одноименному произведению Сьюзан Скарф Меррелл. Читайте такжеВышел трейлер мультсериала "Солнечные противоположности" Главную роль - писательницы хорроров Ширли Джексон исполнила Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"). Ее супруга играет Майкл Стулбарг. Также в картине снимались Логан Лерман и Одесса Янг. Режиссером выступила Жозефин Деккер ("Мадлен Мадлен"). Ширли по сюжету живет в статусе признанного классика литературы, однако не выходит из дома, где страдает от алкоголизма и депрессии. Обожаемый муж, которого любят все окружающие, разрушает ее уверенность в себе, и в том числе регулярными изменами. В это же время в кампусе появляется молодая пара - будущий профессор с беременной женой, которые полны надежд и иллюзий. Взаимоотношения новоприбывшей девушки и самой Ширли проходят сложный путь от ненависти до любви и полного растворения друг в друге. Из-за закрытия кинотеатров триллер "Ширли" сразу поступит в онлайн-прокат - премьера 5 июня.

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