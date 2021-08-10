Сериал выйдет 24 сентября на Netflix / Скриншот YouTube
Стриминговая платформа Netflix представила трейлер хоррор-сериала "Полуночная месса".
Этот сериал - это оригинальная история, которая покажет зрителям не призраков, а ужасы более "человеческого" происхождения. И их начало будет связано с прибытием на остров таинственного молодого священника. Церковные дела близки режиссеру Майклу Флэнагану: он в детстве был служкой при алтаре.
Главные роли в сериале, который выйдет 24 сентября 2021 года, сыграют Хэмиш Лингклейтер, Зак Гилфорд, Кейт Сигел, Кристал Балинг и другие.
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