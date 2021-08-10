Сериал Майкла Флэнегана обещает быть очень впечатляющим.

Стриминговая платформа Netflix представила трейлер хоррор-сериала "Полуночная месса".

Этот сериал - это оригинальная история, которая покажет зрителям не призраков, а ужасы более "человеческого" происхождения. И их начало будет связано с прибытием на остров таинственного молодого священника. Церковные дела близки режиссеру Майклу Флэнагану: он в детстве был служкой при алтаре.

Главные роли в сериале, который выйдет 24 сентября 2021 года, сыграют Хэмиш Лингклейтер, Зак Гилфорд, Кейт Сигел, Кристал Балинг и другие.

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Автор: Диана Могилевич