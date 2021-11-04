Премьера кинокартины запланирована на осень 2022 года.

В Киеве стартовали съемки психологической драмы "Диссидент" режиссеров-постановщиков Станислава Гуренко и Андрея Алферова о бывшем бойце УПА.

Об этом сообщает Госкино.

В ленте речь пойдет о временах Хрущевской оттепели и расцвете диссидентского движения. Фильм вдохновлен реальной историей о диссиденте и участнике украинского движения сопротивления в СССР Василии Макухе.

В центре сюжета – бывший боец УПА, который после возвращения из лагерей уже несколько лет живет в советской Украине. Лагерное прошлое мешают ему найти достойную работу, а политические убеждения – жить обычной жизнью.

Потеряв веру в борьбу, он решается на последнюю в своей жизни акцию протеста.

Главного героя, диссидента по имени Олег, сыграет Александр Прищепа, а его жену Вилену – актриса киевского "Молодого театра" Виктория Ромашко.

Также роли в фильме исполнят Виктор Шестаков, Артемий Зеленский, Даша Творонович, Дмитрий Ярошенко, Олег Стефан, Руслан Коваль, Василий Мазур, Александр Ганноченко, Игорь Хализов.

Съемки фильма продлятся в Киеве и пригороде в течение двух месяцев.

Премьера психологической драмы "Диссидент" запланирована на осень 2022 года.

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Автор: Виолетта Орлова