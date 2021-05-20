Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс, принесший победу Нидерландам, где в этом году проходит конкурс, подхватил коронавирус.
Как говорится на сайте конкурса, исполнитель, который должен был выступить в прямом эфире во время субботнего гранд-финала, получил положительный результат на COVID-19.
Отмечается, что у Дункана легкие симптомы, однако даже с минимальным периодом изоляции в 7 дней, он не сможет выступить на сцене Ahoy Arena в Роттердаме.
Интересно, что в прошлый понедельник у Дункана был отрицательный тест, что позволило ему выступить в первом полуфинале. Однако уже в среду у него появились первые симптомы.
Читайте такжеСегодня-второй полуфинал Евровидения 2021: где и когда смотреть конкурс онлайн"Мы, конечно, разочарованы, прежде всего из-за того, что Дункан заслуживает живого выступления на сцене Евровидения-2021 после его победы в 2019 году и всемирного успеха песни Arcade. Тем не менее, мы очень гордимся его выступлением на разогреве в первом полуфинале. Конечно, мы желаем Дункану скорейшего выздоровления!", - сказал исполнительный продюсер, передает ТСН.
В этом году на Евровидении применяется строгий протокол по охране здоровья и безопасности COVID-19. Все, кто работает по периметру объекта, должны иметь отрицательный тест на коронавирус.
Сегодня, 20 мая состоится второй полуфинал конкрсу, в котором примут участие 17 стран-участниц.
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