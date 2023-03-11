Девочке могли вручить антипремию за ее роль в фильме "Воспламеняющая взглядом" ("Поджигательница").

Организаторы "Золотой малины" впервые в истории присудили антипремию самим себе. Это произошло из-за скандала с несовершеннолетней. Ранее критики выдвинули на эту "награду" 12-летнюю актрису Райан Киру Армстронг.

Девочке могли вручить антипремию за ее роль в фильме "Воспламеняющая взглядом" ("Поджигательница"). Однако после того, как комиссия "Золотой малины" обнародовала список номинантов, общество осудило травлю несовершеннолетней.

Впоследствии комитет премии публично признал себя виновным и извинился перед 12-летней актрисой. Также для "Золотой малины" изменили правила. Сейчас на антипремию могут выдвигать только совершеннолетних актеров.

Именно поэтому в этом году жюри "Золотой малины" решили "наказать" самих себя. Они убрали имя Армстронг из перечня актрис, которые могут получить антипремию. Вместо нее они разместили самих себя. Поэтому антипремию за худшую женскую роль не получила ни одна актриса.

Фильм "Поджигательница" - трейлер

Напомним, ранее УНИАН называл всех победителей антипремии "Золотая малина". Критики особо не пожалели актрора Тема Хэнкс и фильм "Блондинка".

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