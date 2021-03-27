Мартин впервые заключил сделку с HBO на экранизацию своих романов «Песнь льда и пламени» в 2007 году. Это привело к созданию самогоуспешного сериала HBO за все время.

Телеканал HBO подписал контракт с писателем и автором цикла «Песнь льда и пламени» Джорджем Мартином на пять лет.

Читайте такжеHBO опубликовал тизер фантастического сериала "Невероятные" (видео)Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в рамках контракта Мартин будет участвовать в производстве контента для стримингового сервиса HBO Max. Источник издания оценивает сумму сделки с писателем как «восьмизначное число».

В настоящее время HBO работает над пятью проектами, основывающимися на цикле «Песнь льда и пламени». Писатель также работает над экранизациями новелл «Кто боится смерти» Окорафора Ннеди и «Знаки дороги» Роджера Желязны. В этих проектах он будет исполнительным продюсером.

Мартин впервые заключил сделку с HBO на экранизацию своих романов «Песнь льда и пламени» в 2007 году. Это привело к созданию самого большого и успешного сериала HBO за все время.

Сериал HBO «Игра престолов», основанный на работах цикла «Песнь льда и пламени», закончился в 2019 году. В том же году HBO анонсировал его приквел «Дом дракона» по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

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Автор: Ирина Погорелая