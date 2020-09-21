Клип уже вышел / Скриншот YouTube
Британский рок-музыкант Оззи Осборн выпустиил новый анимационный клип на песню Crazy Train.
Клип снят к 40-летию альбома Оззи Blizzard Of Ozz. В этот альбом также вошла и песня Crazy Train. Также музыкант выпустил юбилейное переиздание альбома с новыми миксами.
Другие новости по теме:
- Даша Астафьева выпустила новую песню "Белая рубашка" (аудио)
- Мадонна снимет автобиографический фильм
- MONATIK и Лайма Вайкуле произвели фурор совместным треком (аудио)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram