Клип уже вышел / Скриншот YouTube

Клип снят к 40-летию альбома Оззи Blizzard Of Ozz. В этот альбом также вошла и песня Crazy Train. Также музыкант выпустил юбилейное переиздание альбома с новыми миксами.

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Автор: УНИАН