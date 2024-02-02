Посмотреть в Украине номинированную на "Оскар" комедийную драму можно будет с 29 февраля.

Вышел украинский трейлер комедийной драмы "Оставленные" (The Holdovers), являющейся одним из главных претендентов на "Оскар-2024".

События фильма происходят в канун Рождества 1970 года. Пол Ханем, учитель античных культур и языков в элитной академии, которого недолюбливают как ученики, так и другие учителя, получает задание присматривать за группой студентов, остающихся на каникулы из-за проваленных экзаменов. Через несколько дней отец одного из них забирает мальчиков кататься на лыжах, а в Академии остаются Ханем, школьная кухарка Мэри, которая только что потеряла сына во Вьетнаме, и Ангус, умный и бунтующий ученик, который сдал экзамены, но не может вернуться домой на каникулы. Постепенно их взаимная неприязнь перерастает в неожиданную дружбу.

Главные роли в фильме исполнили Пол Джаматти (сериал "Миллиарды", фильмы "Нокдаун", "Иллюзионист"), Да'Вин Джой Рэндольф (фильм "Затерянный город", сериал "Убийства в одном здании") и Доминик Сесса, для которого это дебютная роль в кино.

Режиссером фильма выступил Александер Пейн, который до этого снял фильмы "Уменьшение" и "Потомки".

Премьера фильма состоялась в августе 2023 года на Telluride Film Festival, а в американский прокат он вышел в конце октября. Постепенно фильм стал настоящим хитом: если в первый уикенд проката его показывали только в шести кинотеатрах, то в течение третьей недели он уже распространился почти на 800 кинотеатров. Когда стало известно, что фильм получил пять номинаций на "Оскар", внимание зрителей к нему возросло еще больше. Сейчас он собрал уже почти 32 миллиона долларов в прокате, тогда как, по данным СМИ, на производство "Оставленных" потратили около 10 миллионов долларов.

Помимо номинаций на "Оскар", фильм также получил огромное количество других престижных наград и номинаций, в том числе победы на "Золотом глобусе" и Critics' Choice Movie Awards в актерских категориях. Фильм также имеет семь номинаций на BAFTA.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 8 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 91% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 82 балла из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 8 баллов из 10 ("в целом положительные отзывы").

В украинский прокат фильм выйдет уже 29 февраля 2024 года.

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