Всего таких фильмов три.

Украинский Оскаровский комитет назвал участников национального отбора на премию "Оскар 2021" в категории "Международный полнометражный фильм".

Об этом сообщается на странице комитета в Facebook.

Всего в отборе примут участие три фильма - "Атлантида", "Мої думки тихі", "Земля блакитна, ніби апельсин".

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Автор: УНИАН