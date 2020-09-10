Оскар / фото depositphotos.com
Украинский Оскаровский комитет назвал участников национального отбора на премию "Оскар 2021" в категории "Международный полнометражный фильм".
Об этом сообщается на странице комитета в Facebook.
Всего в отборе примут участие три фильма - "Атлантида", "Мої думки тихі", "Земля блакитна, ніби апельсин".
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