Мегауспешный сериал Netflix продлили на четвертый сезон.

В сети появился тизер четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела", в котором "смиксованы" кадры из старых и новых серий.

Видео опубликовано на YouTube-канале "Stranger Things". "Очень странные дела" возвращаются в 2022 году", — говорится в анонсе.

Читайте такжеЛучшие сериалы от Netflix: что стоит посмотретьРанее СМИ сообщали, что в четвертом сезоне сценаристы хотят ввести новых персонажей чтобы "разбавить" мрачную сюжетную линию.

Четвертый сезон "Очень странных дел", вероятно, будет состоять из 8 эпизодов, а события уже будут происходить за пределами привычного городка Хокинз.

Как сообщал УНИАН, третий сезон шоу побил рекорды по просмотрам. За первые четыре дня после релиза всех серий новую главу истории посмотрели 40,7 млн подписчиков. Это - рекорд в истории Netflix для такого временного промежутка.

Автор: Ольга Робейко