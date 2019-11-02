Появились детали четвертого сезона "Странных дел"

Официально информацию в компании не комментируют.

На волне убийств героев в третьем сезоне американского сериала «Странные дела» сценаристы хотят ввести новых персонажей, чтобы «разбавить» мрачную сюжетную линию.

Об этом пишет TV Line со ссылкой на источники.

Читайте такжеNetflix опубликовал трейлер сериала "Ведьмак" (видео)

Новыми лицами в сериале, по словам собеседника, будут трое подростков и один взрослый.

Персонажи будут иметь очень разные характеры и способности. Официально информацию в компании не комментируют.

Четвертый сезон «Странных дел» вероятно будет состоять из 8 эпизодов, а события уже будут происходить вне привычного городка Хокинс.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала "Странные дела":

Как сообщал УНИАН, третий сезон научно-фантастического сериала «Странные дела», вышедший 4 июля, установил новый рекорд – за первый месяц сериал посмотрели 64 миллиона человек.

Менее чем через неделю после выхода третьего сезона Netflix сообщал, что за первые четыре дня сериал посмотрели 40,7 миллиона зарегистрированных на платформе пользователей.