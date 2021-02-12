Возвращение "малышки на миллион" Хилари Суонк, или Как одна ошибка может поломать жизнь: рецензия на фильм "Опасный соблазн"

"Малышка на миллион" возвращается, и на этот раз актриса покажет еще одну свою грань, сыграв в роли роковой соблазнительницы-убийцы. А еще - матери, которую лишили опеки над дочерью.

"Я всегда был умником и всегда был победителем. Теперь я играл, чтобы победить», - так начинается эротический триллер с оскароносной актрисой Хилари Суонк («Малышка на миллион», «Парни не плачут») и Майклом Иле (фильм «Семь жизней», сериал «Почти человек»). И действительно, зритель на протяжении всей ленты наблюдает, как главному герою приходится защищать свое честное имя.Читайте также"Дьявол в деталях" с Вашингтоном, Лето и Малеком: рецензия на детективный триллер

Сюжет фильма "Опасный соблазн"

На первый взгляд может показаться, что сюжетная линия довольно проста: примерный семьянин и карьерист один раз поддается искушению, и его жизнь идет наперекосяк. Но не спешите с выводами. Хотя, стоит признать, иногда сюжет «хромает».

Во время командировки в Вегас на фоне ссоры с женой и подозрений в ее измене Деррик (Майкл Или) идет на авантюру: знакомится с девушкой Вэл (Хилари Суонк) и проводит с ней ночь. Ох, как позже он будет жалеть об этом.

И в миг, когда главный герой хочет наладить отношения с женой, он идет ко дну: в его дом врывается незнакомец с оружием. За это дело берется детектив Валери Квинлан - та девушка из клуба, с которой Деррик изменил жене в Вегасе. Стоит ли здесь объяснять, какие переживания переполняют мужчину?

"Я думал, что мы играем в игру. То есть то, что происходит в Вегасе, остается..." - пытается найти оправдание Деррик.

Дальше все разворачивается очень быстро: с помощью детектива Деррик узнает об измене жены с его бизнес-партнером. Коп Валери показывает ему домик на побережье, который арендует его жена для утех с любовником. По иронии судьбы, вскоре и его жену, и ее любовника находят убитым в этом доме. И тень подозрения, конечно же, падает на мужчину.

И все - репутация, на которую Деррик работал годами, - утрачена. Он - подозреваемый в убийстве. Но это совершил не он. И убийцу в финале фильма тоже ждет смерть.

Игра актеров и музыка в фильме "Опасный соблазн"

Несомненно, игра Хилари Суонк - идеальна. Она с легкостью перевоплощается в образы спортивного копа, матери-психопатки, лишенной опеки над ребенком, и роковой соблазнительницы. И ни в одной из сцен ей веришь. «То, что видишь ночью, днем может выглядеть по-другому», - сказала ее героиня в фильме, и эта фраза прекрасно характеризует ее саму.

Майкл Или тоже прекрасно вжился в роль – и примерного семьянина, и раскаявшегося любовника, и мужчины, который потерял друга, жену и брата.

Музыкальное сопровождение фильма порадует любителей «опасного» хип-хопа. Она обрамляет сцены богатой и грешной жизни героев. А еще, знаете, многовато в фильме звуков выстрелов - тоже как отдельное искусство.

Какова же мораль фильма?

На первый взгляд, может показаться, что зрителей ленты предупреждают: одна роковая ошибка может стоить очень дорого, даже жизни. Но на самом деле не все так однозначно: в конце фильма напрашивается вывод, что умение защитить свое имя – вот лучшая характеристика победителя по жизни. И герою «Опасного соблазна» это удается.

«Опасный соблазн»: трейлер

Ольга Робейко

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