За новый проект отвечает Йоханнес Робертс. По его словам, в новом фильме он максимально приблизится к оригинальной истории.

Киностудия Sony объявила о завершении съемок перезапуска "Обители зла" - фильм основан на игре Resident Evil.

Читайте такжеSony выпустила документальный фильм о съемках "Однажды…в Голливуде"По случаю этого студия опубликовала в Twitter кадр, на котором видна хлопушка с лого картины и эмблемой корпорации Umbrella, а рядом стоит старый телевизор.

За новый проект отвечает Йоханнес Робертс ("Синяя бездна"). По его словам, в новом фильме он максимально приблизится к оригинальной истории.

"В этом фильме я действительно хотел вернуться к первоначальным первым двум играм Resident Evil и воссоздать тот ужасающий внутренний опыт, который у меня был, когда я впервые играл в них. В то же время хотелось рассказать основательную человеческую историю о маленьком умирающем американском городке", — сказал Робертс.

Уже опубликован актерский состав предстоящего фильма. Премьера "Обители зла" намечена на 9 сентября 2021 года, передает 112.ua.

Серия фильмов "Обитель зла" была основана на одноименной игре, вышедшей в 1996 году. Всего было снято шесть фильмов, первый из которых вышел в 2002 году, а последний - в 2016 году. Режиссером выступал Пол Андерсон, а главную роль исполнила его супруга Милла Йовович.

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Автор: УНИАН