Леди Гага выпустила новый альбом "Chromatica" (аудио)

Леди Гага записала совместные треки с Арианой Гранде, k-pop группой Blackpink и сэром Элтоном Джоном.

Певица Леди Гага выпустила долгожданный шестой студийный альбом «Chromatica». в который вошли 16 треков, в том числе совместные записи с Арианой Гранде, k-pop группой Blackpink и сэром Элтоном Джоном.

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Три сингла Леди Гага уже выпустила ранее («Stupid Love» и «Rain on Me» с зажигательными танцевальными клипами и «Sour Candy» в виде отдельного трека).

Изначально альбом должен был выйти 10 апреля, но релиз пришлось перенести на неопределенный срок из‑за пандемии коронавируса - Леди Гага заявила, что не хочет выпускать пластинку именно в это непростое время, пусть даже хотела бы поддержать людей своим творчеством.

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