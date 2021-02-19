Певица Мадонна планирует снять автобиографический документальный фильм для Netflix.
Об этом сообщает Тhe Sun.
Певица уже подписала контракт с сервисом на трансляцию ленты, в которую войдут кадры из ее последнего тура Madame X, завершившегося в марте прошлого года, а также редкие закулисные кадры.
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Ожидается, что в фильме покажут сцены, в которых суперзвезда борется с полученными на гастролях травмами бедра и колена, из-за которых она отказалась от нескольких шоу тура.
"Мадонна буквально пролила кровь, пот и слезы во время тура Madame X. Она хочет, чтобы документальный фильм показал, на какие жертвы она пошла, чтобы тур состоялся. Она уже несколько недель работает над отснятым материалом и хорошо с этим справляется", - рассказал источник издания.
О дате выхода проекта на данный момент неизвестно.
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