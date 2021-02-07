Netflix запустит проекты с семьей бывшего президента США Барака Обамы: продюсерская компания экс-президента и его супруги Мишель Обамы Higher Ground Productions создаст несколько фильмов и сериалов.
Читайте такжеNetflix показал трейлер фильма о легендарном футболисте Пеле (видео)Сообщение об этом появилось на сайте стримингового сервиса.
«Higher Ground Productions, продюсерская компания Барака и Мишель Обама, совместно с Netflix сегодня объявила о разработке нескольких грядущих проектов», - говорится в тексте.
Отмечается, что это будут художественные, документальные, а также детские и семейные фильмы и сериалы. Все указанные проекты находятся на разных стадиях создания.
Среди совместных проектов семьи Обама и Netflix указывается сериал для подростков о сотрудничающей с полицией под прикрытием индейской девушке из резервации. Также готовится сериал о национальных парках и дикой природе, научно-фантастический фильм и картина об одном из первых покорителей Эвереста - непальце Тенцинге Норгее. Помимо этого, в рамках сотрудничества создается фильм по мотивам книги Мохсина Хамида «Выход на Запад» (Exit West), в котором роль исполняет британский актер Риз Ахмед.
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