На стриминговом сервисе Netflix выйдет реалити-шоу о The Hype House – сообществе молодых блогеров с миллионами подписчиков в социальной сети TikTok.
Читайте такжеВторой сезон "Ведьмака" выйдет в конце годаОб этом сообщает Deadline.
Съемки будут проходить в лос-анджелесском особняке, где блогеры живут и работают.
Новое реалити-шоу на Netflix: что известно
В шоу примут участие основатели The Hype House Чейз Хадсон, Томас Петру и Никита Драгун.
Также в шоу снимутся блогеры Коувр Аннон, Сиенна Мэй Гомес, Ларри Мерритт, Алекс Уоррен и Джек Райт.
Зрители увидят, как блогеры вместе создают новый контент, сталкиваются с необходимостью решать конфликты дома и принимают в свое сообщество новых участников, а также им расскажут о событиях, которые привели подростков в TikTok.
Развлекательная программа расскажет предысторию отношений соседей по дому,
Над созданием шоу работает продюсерская компания Wheelhouse Entertainment.
Шоу Netflix станет одним из многих, где снимаются молодые интернет-знаменитости.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram