В шоу примут участие основатели The Hype House Чейз Хадсон, Томас Петру и Никита Драгун.

На стриминговом сервисе Netflix выйдет реалити-шоу о The Hype House – сообществе молодых блогеров с миллионами подписчиков в социальной сети TikTok.

Читайте такжеВторой сезон "Ведьмака" выйдет в конце годаОб этом сообщает Deadline.

Съемки будут проходить в лос-анджелесском особняке, где блогеры живут и работают.

Новое реалити-шоу на Netflix: что известно

В шоу примут участие основатели The Hype House Чейз Хадсон, Томас Петру и Никита Драгун.

Также в шоу снимутся блогеры Коувр Аннон, Сиенна Мэй Гомес, Ларри Мерритт, Алекс Уоррен и Джек Райт.

Зрители увидят, как блогеры вместе создают новый контент, сталкиваются с необходимостью решать конфликты дома и принимают в свое сообщество новых участников, а также им расскажут о событиях, которые привели подростков в TikTok.

Развлекательная программа расскажет предысторию отношений соседей по дому,

Над созданием шоу работает продюсерская компания Wheelhouse Entertainment.

Шоу Netflix станет одним из многих, где снимаются молодые интернет-знаменитости.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц