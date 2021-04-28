Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер со всеми фильмами, которые выйдут уже этим летом.
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Отмечается, что новые фильмы и мультфильмы будут выходить каждую неделю.
Среди новинок будут "Армия мертвецов" Зака Снайдера, "Последний наемник" с Жаном-Клодом Ван Даммом, "Малышка" с Джейсоном Момоа, "Увиденное и услышанное" с Амандой Сейфрид, "Кислород" с Мелани Лоран, триллеры "Женщина в окне" с Эми Адамс и "Ледяной дрифт" с Лиамом Нисоном, а также мультфильмы "Митчеллы против машин", "Виво", "Охотники на троллей: Восстание титанов".
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