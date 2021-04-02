Netflix показал трейлер хоррора "Увиденное и услышанное" (видео)

Премьера фильма запланирована на 29 апреля.

Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер хоррора «Увиденное и услышанное». Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. Премьера фильма запланирована на 29 апреля. Фильм «Увиденное и услышанное»: трейлер Фильм «Увиденное и услышанное»: подробности Режиссерами нового хоррора выступили Шари Спрингер Берман и Роберта Пульчини.

В главных ролях снимались Аманда Сайфред, Карен Аллен, Джеймс Нортон и другие.

Сюжет . Супружеская пара переезжает из Манхэттена в небольшой городок. Вскоре молодая женщина обнаруживает, что ее муж и их новая семейная гавань скрывают зловещие тайны. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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