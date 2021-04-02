Кадр из фильма "Увиденное и услышанное" / скриншот
Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер хоррора «Увиденное и услышанное».
Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
Премьера фильма запланирована на 29 апреля.
Фильм «Увиденное и услышанное»: трейлер
Фильм «Увиденное и услышанное»: подробности
- Режиссерами нового хоррора выступили Шари Спрингер Берман и Роберта Пульчини.
- В главных ролях снимались Аманда Сайфред, Карен Аллен, Джеймс Нортон и другие.
- Сюжет. Супружеская пара переезжает из Манхэттена в небольшой городок. Вскоре молодая женщина обнаруживает, что ее муж и их новая семейная гавань скрывают зловещие тайны.
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