Кадр из фильма "Увиденное и услышанное" / скриншот

Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер хоррора «Увиденное и услышанное».

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Премьера фильма запланирована на 29 апреля.

Фильм «Увиденное и услышанное»: трейлер

Фильм «Увиденное и услышанное»: подробности

  • Режиссерами нового хоррора выступили Шари Спрингер Берман и Роберта Пульчини.
  • В главных ролях снимались Аманда Сайфред, Карен Аллен, Джеймс Нортон и другие.
  • Сюжет. Супружеская пара переезжает из Манхэттена в небольшой городок. Вскоре молодая женщина обнаруживает, что ее муж и их новая семейная гавань скрывают зловещие тайны.

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Автор: Катерина Шварц