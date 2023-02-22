Марго Робби получила множество премий за свою кинокарьеру.

Австралийский актриса Марго Робби начала карьеру в 2007 году. Популярность на родине ей принесла роль Донны Фридмен в телесериале "Соседи". Позже она переехала в США, где снялась в сериале "Пан Американ". С тех пор она стала одной из самых узнаваемых фигур в кинопроизводстве.

Ее приглашали на разные роли, в том числе и главные. Наиболее примечательными работами Робби стали "Бойфренд из будущего", "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц" и "Тарзан. Легенда".

Однако она снималась и в других картинах, которые принесли ей множество премий. Робби - двукратная номинантка на премию "Оскар", пятикратная номинантка на премию BAFTA, пятикратная номинантка на премию Гильдии киноактёров США, трёхкратная номинантка на премию "Золотой глобус" и семикратная номинантка на премию "Critics' Choice Movie Award".

Вспоминаем лучшие фильмы с участием голливудской актрисы.

"Фокус"

В центре сюжета обольстительный и талантливый аферист Никки. Он может втереться в доверие любому человеку, а потом без капли сожаления обчистить его. Однажды он встречает Джесс, которая промышляет мелкими кражами. Тогда он решает взять ее под свою опеку и вместе с ней проворачивать свои делишки. Однако все идет не по плану, когда он понимает, что влюбился в нее.

"Волк с Уолл-стрит"

В центре сюжета до ужаса жадный Джордан Белфот, который основал одну из крупнейших брокерских контор. Однако он вел бизнес не честно, поэтому спустя десять лет его осудили за отмывание денег.

Ему пришлось не только отбыть наказание, но и избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Выйдя из тюрьмы, он написал две книги и читает лекции о том, как достичь успеха.

"Тоня против всех"

Тоня - без пяти минут член олимпийской сборной по фигурному катанию. За ней следит весь мир, охотятся папарацци и агенты ФБР. Казалось бы, успех не за горами, однако есть один нюанс. Ей нужно избавиться от главной конкурентки. И тогда в голове Тони зреет коварный план.

"Игра на понижение"

Этот фильм основан на реальных событиях из жизни нескольких провидцев, которые предсказывали мировой экономический кризис 2008 года. И так уж сложилось, что их прогноз осуществился, поэтому они знатно на нем "озолотились", сами того не желая.

"Бойфренд из будущего"

21-летний Тим внезапно понимает, что может путешествовать во времени. Эта способность не дает ему покоя, пока отец не рассказывает ему историю их семьи - то, что все мужчины их рода умели это делать. И хоть повлиять на эту ситуацию он никак не может, зато может изменить свою жизнь и, так сказать, переписать историю.

Напомним, Марго Робби получила много травм во время постельных сцен с Ди Каприо.

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