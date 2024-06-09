УНИАН подготовил подборку мировых и украинских кинокартин, премьера которых состоится уже этим летом.

В ближайшие месяцы в прокат выйдут долгожданные продолжения культовых фильмов и новинки киноиндустрии. Зрители смогут насладиться фантастическими приключениями Дэдпула в мире Marvel и пережить все эмоции вместе Пенелопой Фезерингтон в "Бриджертонах" от Netflix.

"Бриджертоны" - 2 часть 3 сезона

Премьера: 13 июня

Скоро поклонники эпохи галантности смогут насладиться захватывающей сагой любви между Пенелопой Фезерингтон и Колином Бриджертоном. Мужчина мечтает о совместной жизни с ней и готов объявить о своих чувствах, но сможет ли его чувствительное сердце пережить всю правду о его возлюбленной? Одолеют ли чувства сплетническое увлечение?

"Дом Дракона" - 2 сезон

Премьера: 16 июня

События "Дома драконов" разворачиваются за два века до событий "Игры престолов" и рассказывают историю руины династии Таргариенов. Основанный на книге Джорджа Мартина "Огонь и кровь", сериал в следующих эпизодах покажет внутреннюю войну в семье Таргариенов, исчезновение драконов и желание каждого получить трон.

"Забери меня на Луну"

Премьера: 11 июля

Этим летом выйдет фильм о команде NASA, которая готовится к высадке на Луне. Они мечтают о славе и решают привлечь к своему делу эксперта по маркетингу, Келли Джонс. Но ее профессионализм переворачивает всю ситуацию с ног на голову, создавая множество проблем. В канун отлета команды на Луну ей поручается отснять высадку космонавтов в случае, если им ничего не удастся.

"Дэдпул и Росомаха"

Премьера: 25 июля

Комедийный супергерой Дэдпул неожиданно решает изменить ход истории своей Вселенной. Он объединяется с Росомахой, которого, казалось бы, было уже невозможно снова увидеть в фантастическом воплощении Хью Джекмана. Это продолжение истории, которую все полюбили в фильме "Дэдпул-2", обещает быть еще более безумным и веселым, чем когда-либо.

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Премьера: 8 августа

Документальный фильм о Назарии Яремчуке - известном певце и Герое Украины. Картина создана из воспоминаний его близких, выдающихся фигур культуры и личных дневников. В этой ленте расскажут о его сложном пути и жестоких репрессиях со стороны власти - от победы на конкурсе "Песня-71" до политических преследований со стороны КГБ, от гибели друга Владимира Ивасюка до выступлений в Чернобыле и Афганистане.

Напомним, ранее мы писали о главных премьерах недели, в частности, "Плохие парни 4", "Надзиратели" и Чилдрен Кинофест.

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