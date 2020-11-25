Певица рассекретила кусочек своей новой песни.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram видео, на котором записывает свою новую песню.

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На кадрах Настя предстала с хвостиком и в свободной футболке. Девушка стоит возле микрофона и поет свой новый трек. А за пультом сидит ее супруг, рэпер Потап. После исполнения песни пара прослушала ее и Потап отметил, что у него пошли мурашки по коже.

"Каждая запись новой песни для меня очень сакральная и интимная. Во время этого процесса ты словно оголяешь душу, переживаешь самые искренние и глубокие чувства, которые хочешь сберечь и сохранить в своем сердце", - сказала Настя.

По ее словам, песня "Vibe" о самых глубинных ощущениях, о женских переживаниях, когда каждая клеточка тела разрывается от счастливой и страстной любви.

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Автор: Диана Могилевич